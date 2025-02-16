BLACKPINKのジェニー、グレイシー・エイブラムス、メーガン・トレイナーらが、2025年ビルボード・ウィメン・イン・ミュージック・アワードで表彰される。ソロデビューアルバム『ルビー』を3月7日にリリース予定のジェニーはグローバル・フォース賞、グレイシーはソングライター賞、メーガンはヒットメイカー賞を受賞す