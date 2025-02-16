¡Ö¾®¤µ¤Êµð¿Í¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥°¥é¥óÉÍÅÄ¡ÊËÜÌ¾¡¦ÉÍÅÄ¹­½©¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢£±£µÆü¤Ë¥á¥­¥·¥³¤Ç»àµî¡£Ì¼¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÉÍÅÄÊ¸»Ò¤¬¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ°¦¤ÎÉã¤Î»à¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö?¾®¤µ¤Êµð¿Í?¥°¥é¥óÉÍÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥óÉÍÅÄ¤³¤È¡¢ßÀÅÄ×¢½©¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£²·î£±£¶ÆüÆþ±¡Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££·£´ºÐ¤Ç¤·¤¿¡££±£¹£·£²Ç¯£³·î£±£¶Æü¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢À¸³¶¸½Ìò¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î