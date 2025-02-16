プロントコーポレーションが展開する｢È PRONTO(エプロント)｣では、春の期間限定ドリンク｢さくらストロベリーラテ｣など、全4品の限定メニューを、2025年2月18日(火)より発売いたします。淡いピンクカラーがかわいい期間限定ドリンクなど、全4種類のメニューが登場します。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 期間限定のさくらドリンクなどが登場 春の訪れを感じる、今のシ&#12