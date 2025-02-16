¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAfternoon Tea LIVING¡Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¡Ë¡×¤Ï¡¢2·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¡È¤º¤Ü¤é½÷»ÒÂåÉ½¡É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤ÎÅì¸¶Ì¯»Ò»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿Â¿µ¡Ç½¥Ð¥Ã¥°¡õ¥«¥¹¥¿¥à¾®Êª¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥¦¥Ê¹¥¤­¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ªÎ¹¹Ô¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥Ý¡¼¥Á¡×¤â¢£¤³¤À¤ï¤êËþºÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥àº£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÙÊª¤¬¡È¤È¤È¤Î¤¦¡É¹©É×¤ò¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó