¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ¡Ê26¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥é¥ó¥¯¥¹¤ò¤Á¤é¸«¤»¤·¤¿ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ø¤½¥Ô!?¡×¡È¥È¥é¥ó¥¯¥¹¡É¤Á¤é¸«¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿²¦ÎÓ²¦ÎÓ¤Ï¡ÖValentine¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥¯¥¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥È¥é¥ó¥¯¥¹¤¢¤é¤ï¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¤Ø¤½¥Ô¥¢¥¹¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤ó¤È¤Ë²ÖÊ´¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢