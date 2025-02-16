¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾­¡Ê22¡Ë¡á7´§¡á¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾­Àï¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë7ÈÖ¾¡ÉéÂè4¶É2ÆüÌÜ¤Ï16Æü¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Î¡Ö»³¿å´Û¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸á¸å0»þ30Ê¬¡¢Î¾ÂÐ¶É¼Ô¤¬Ãë¿©µÙ·Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡ÖÈô¼Ö¤ò¼Î¤Æ¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ÷Î¥´¶¤òÂ¬¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×Æ£°æ¤ÏµÙ·ÆÆþ¤ê¸å¤Î¼èºà¤Ë¸½¶ÉÌÌ¤ò¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£ÉûÎ©²ñ¿Í¤Î»³ºêÎ´Ç·¶åÃÊ¡Ê44¡Ë¤Ï¤½¤Î¡Öµ÷Î¥´¶¡×¤Î°Õ