2024Ç¯12·î5Æü(ÆüËÜ»þ´Ö¡¦¸½ÃÏ»þ´Ö¤Ç¤Ï12·î4Æü)¡¢¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹í¶Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÈ¯¹ÚÊ¸²½¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢¡Ö¹í¶Ý¤ò»È¤Ã¤¿¼òÂ¤¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇÅ½£¡Ê¢¨¡Ë¤ÈÈó¾ï¤Ë±ï¤¬¿¼¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¼òÂ¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒËÜÅÄ¾¦Å¹¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¡Ë¤Î¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¦ËÜÅÄâÃ°ìÏº¤µ¤ó¡£Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÎ¶ÎÏ¡×¤ÎÂåÉ½ÌÃÊÁ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢É±Ï©»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯