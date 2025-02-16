¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ­»ö¤Ç¸«¤ë¡Û ¢£¡ÖReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)¡×¥Æ¥£¥¶ーÂè2ÃÆ¤Ï2·î18Æü20»þ¡¢Âè3ÃÆ¤Ï2·î20Æü20»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê LiSA¤¬Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)¡×¡£¤½¤ÎMUSiC CLiP¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¬2·î20Æü22»þ¤Ë·èÄê¡£¤½¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤Þ¤Ç¤ËMUSiC CLiP¤ÎConcept Teaser3ËÜ¤Î¸ø³«¤¬·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ËÜ³Ú¶Ê¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ïSeas