¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê55¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»THEPRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹­»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤òÄ´ºº¤¹¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤¬Äê¤á¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë½àµò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤ÏÊÛ¸î»Î¤Ç¸øÇ§ÉÔÀµ¸¡ºº»Î¤Ç¤â¤¢¤ëÃÝÆâÏ¯»á¤¬½¢Ç¤¡£1·î23Æü¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£º£·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÎà»÷»ö°Æ¤òÄ´¤Ù¤ëÌÜ