■FISスキージャンプW杯男子個人第23戦・札幌大会（16日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）北京オリンピック™のノーマルヒル金メダリストの小林陵侑（28、チームROY）が、前日の個人第22戦に続き、第23戦も貫禄のジャンプで2連勝を飾った。第22戦で復活の今季初勝利を手にした小林。この日の1回目は132mで2位につけると、2回目は137mのジャンプで合計278.4点をマークし逆転した。これでW杯通算34勝目を挙げ、リレハンメル五輪・
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