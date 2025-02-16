■FISスキージャンプW杯男子個人第23戦・札幌大会（16日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）北京オリンピック™のノーマルヒル金メダリストの小林陵侑（28、チームROY）が、前日の個人第22戦に続き、第23戦も貫禄のジャンプで2連勝を飾った。第22戦で復活の今季初勝利を手にした小林。この日の1回目は132mで2位につけると、2回目は137mのジャンプで合計278.4点をマークし逆転した。これでW杯通算34勝目を挙げ、リレハンメル五輪・