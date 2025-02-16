¼òÅÄ»Ô¤Ç¥Ö¥¿ÈË¿£»ÜÀß¤Ç15Æü¸á¸å¤ËÈ¯À¸¤·¤¿²Ð»ö¤Ï¡¢ÆÚ¼Ë1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ï¡¢15Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢¼òÅÄ»ÔÃÏ¸«¶½²°¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸©·ÏÅýÆÚÉáµÚ¥»¥ó¥¿ー¡×¤ÎËÌÅìÂ¦¤Ë¤¢¤ëÆÚ¼Ë¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Î¸á¸å6»þ40Ê¬¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÚ¼Ë1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ï¿¦°÷5¿Í¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±