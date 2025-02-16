µ­¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤à¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¡á¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó/Ukrinform/Cover Images/AP via CNN Newsource¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï£±£µÆü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Ç¤Î±éÀâ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬²¤½£¤Ø¤Î·³»ö»Ù±ç¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È·Ù¹ð¤·¡¢¡Ö²¤½£Åý°ì·³¡×¤ÎÁÏÀß¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥×¡¼¥Á¥ó¡¦¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÀèÆü¤ÎÅÅÏÃ¶¨µÄ¤ò¼õ¤±¡¢ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Î¾ì