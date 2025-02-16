¿â¿å»Ô¤È¼¯²°»Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¸©Æ»71¹æ¡Ö¿â¿åÆîÇ·¶¿Àþ¡×¤Ï¡¢16Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤«¤éÁ´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Âç¶ùÃÏ°è¿¶¶½¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼¯²°»Ô¾å¹â·¨Ä®¤Î¸©Æ»71¹æ¤ÎÌ¸Åç¿À¼Ò¶á¤¯¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·8·î¤ÎÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Éý50¥áー¥È¥ë¡¦¹â¤µ20¥áー¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤êÆ»Ï©¤¬·è²õ¤·¡¢ÊÒÂ¦ÄÌ¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ Éüµì¹©»ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢16Æü¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢¿·¤¿¤ÊµµÎö¤äÅÚº½¤ÎÎ®½Ð¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¦²ó