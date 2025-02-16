É×ÉØÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤­¤Ë°Õ¸«¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢Áè¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤­¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊýË¡¤ÇÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Î·òÁ´À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢É×¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤à½÷À­¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²ò·è¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú°ì»þÅª¤Êµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡ÛÅÜ¤ê¤ä¥¤¥é¥¤¥é¤¬Êç¤Ã¤¿¤È¤­¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢´¶¾ð¤¬ÄÀÀÅ²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ú´¶¾ð¤òÇ§¼±¤·¡¢