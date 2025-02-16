¸µNGT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²®ÌîÍ³²Â¤¬26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë16Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²®Ìî¤ÏÄ¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö16ºÐ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢ËÜÆü¡¢26ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë