2·î16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¡ÖNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2025¡×¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥¦¥£ー¥¯¥¨¥ó¥É2ÆüÌÜ¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡ÖState Farm¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡¦¥µ¥¿¥Çー¥Ê¥¤¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ 2ÈÖÌÜ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖStarry 3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥É¤Î»îÅê½ç¤Ë¥­¥ã¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥À¥ê