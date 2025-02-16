2025Ç¯½Õ²Æ¡Öanan¥â¥Æ¥³¥¹¥áÂç¾Þ¡×¥È¥ì¥ó¥ÉÉôÌç¼õ¾Þ¥³¥¹¥á¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¡õTEAM¤ÎEJ¤µ¤ó¤ÈNICHOLAS¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¼æ¤­¤Ä¤±¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌÜ¤ò²£Ä¹¤Ë¸«¤»¤ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬º£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤â¡¢ÌÜÉý¤ò¹­¤²¤Æ»È¤¨¤Ð¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Éú²°ÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ë¡£¤Þ¤¿½Õ¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÀÄ¤ß·Ï¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢¥¤¥¨¥ÙÈ©¤Ç¤âÊ·°Ïµ¤¤¢¤ëÌÜ¸µ¤Ë¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¤¬Ë­ÉÙ¤À¤½¤¦¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¡õ½Õ¿§¤ÏºÇ½Ü¥Æ