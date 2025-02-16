¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÆîÉô¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢23ºÐ¤Î¥·¥ê¥¢¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÆîÉô¤Î¥Õ¥£¥é¥ÏÃæ¿´Éô¤Ç15Æü¡¢¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬ÄÌ¹Ô¿Í¤ò¼¡¡¹¤È½±¤¤¡¢14ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£6¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Á2¿Í¤¬½Å½ý¤Ç¤¹¡£ÈÈ¹Ô¤òÌÜ·â¤·¤¿ÇÛÃ£°÷¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÇÃË¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢Èï³²¤¬¹­¤¬¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥·¥ê¥¢¹ñÀÒ¤ÎÃË¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÌµº¹ÊÌ¥Æ¥í¤Î²ÄÇ½À­