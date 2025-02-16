¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê19¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Î©Âç¥Õ¥é¡¼¥È¥ó¹»¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼Âè2»î¹ç¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç2»î¹çÏ¢Â³ÀèÈ¯¡£Âè1»î¹ç¤«¤é¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤ÆÎ×¤ß¡¢7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç2»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£5-0¤Ç·Þ¤¨¤¿2»àÆóÎÝ¤ÇÁê¼ê2ÈÖ¼êº¸ÏÓ¤«¤é¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤ÇËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦º¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï½é¤ÎÄ¹ÂÇ¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼2»î¹ç¤Ç·×5ÂÇÅÀ¤ò²Ô¤¤¤À