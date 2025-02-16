¤ªÆ»¶ñÈ¢¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢K¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¡×¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤ì¤ÏB¤Á¤ã¤ó¤ËÀÚ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤Ë¤è¤ë¤¤¤¸¤á¤òÌÜ·â¤·¡¢Çº¤ó¤ÀÂÎ¸³ÃÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥Þ»Ò(¡÷tumakonofamily)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ø¥¤¥¸¥á¤òÌÜ·â¤·¤¿¤é¡ÙÂè8ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ©tumakonofamily ©tumakonofamily ©tumakonofamily ©tumakonofamily ©tumakonofamily