2025Ç¯4·î¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¡ÜUltra¡×¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡ØºÇ¶¯¤Î²¦ÍÍ¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©¡Ù¡£¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Î¥­¥ã¥¹¥È2Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ä¡ä¡ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤È¥­¥ã¥¹¥È¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡ËËÌÊÆºÇÂçµé¤ÎWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTapas¡×¤Ë¤Æ2018Ç¯¤è¤êÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢TurtleMe¤Ë¤è¤ëÅ¾À¸ËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¡ØThe Beginning After the End¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡ØºÇ¶¯¤Î²¦ÍÍ¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©¡Ù¤È