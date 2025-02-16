NBA²¼ÉôG¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤òÁ°¤Ë¡¢Ä´À°¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Î²ÏÂ¼¤È¡Êº¸¡Ë¤È¥Þ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ä¤ÎÉÙ±Ê¡á¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA²¼ÉôG¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¤È¥Þ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ä¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸¤¬Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¤ÎÁª½Ð¡£15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬¤Ç¤Ï¾ï¤Ë°ì½ï¤ÇºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£Ãç¤¬ÎÉ¤¤2¿Í¤¬¤½