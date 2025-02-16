¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/16¡ÛÁ´¹ñ¥ß¥¹¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÆüËÜ°ì¤Î¥ß¥¹¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò·è¤á¤ë¡ØMISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025¡Ù¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤¬¡¢2·î16Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯ÅÙ¤Î¡ÈÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤½÷»ÒÂçÀ¸¡É¢¡¡Ö¥ß¥¹¥ª¥Ö¥ß¥¹2025¡×½à·è¾¡¿Ê½Ð¼ÔÈ¯É½Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ç2024Ç¯ÅÙ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿Í¤¬½Ð¾ì²ÄÇ½¡£½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤Ï2025Ç¯2·î16Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì