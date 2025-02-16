¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/16¡Û½÷Í¥¤Î¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¤ÈËå¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢Ëå¡¦¥æ¥¦¡õ±ù¤Ã»Ò¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡õ¥æ¥¦¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ëÄï¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦J1Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÎDF¤Î¹â¶¶Í´¼£Áª¼ê¤«¤é¡¢¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¡Ö¤ª¼Çµï¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¥æ¥¦