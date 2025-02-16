¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/16¡Û½÷Í¥¤Î¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¤ÈËå¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢Ëå¡¦¥æ¥¦¡õ±ù¤Ã»Ò¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ò·è°Õ¤·¤¿½Ö´Ö¤³¤ÎÆü¡¢¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¼¢²ì¸©¤Ç25Ç¯Á°¤ËÎ¾¿Æ¤È·»Äï»ÐËå¤ÇË¬¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤Î¸ø±à¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤À2¿Í¡£¥á¥¢¥ê