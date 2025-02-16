¤­¤ç¤¦16Æü¤ÎÉÙ»³¸©Æâ¤Ï¡¢À²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢²°º¬Àã¤ÎÍî²¼¤ä¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤¹17Æü¤«¤é¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ18Æü²ÐÍËÆü°Ê¹ß¤ÏÂçÀã¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»³»Ô¤ÎÉÙ´ä±¿²Ï´Ä¿å¸ø±à¤Ç¤Ï»¶ºö¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Î»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤È¤â¤Ë14ÅÙ¤È¡¢3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢²°º¬Àã¤ÎÍî