「楽観主義的な性格」と聞くと、未来のことを深く真剣に考えることなく、将来に向けた貯金や投資をしないようなイメージを抱いている人もいるかもしれません。しかし、アメリカのコロラド大学ボルダー校の研究者らが行った調査では、実のところ楽観主義者はより多くの貯蓄を持っていることが判明しました。A glass half full of money: Dispositional optimism and wealth accumulation across the income spectrum.https://psycne