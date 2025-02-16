¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/16¡Û8¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥­¥Ã¥º¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊFELIX¡Ë¤¬16Æü¡¢¼ÖÎ¾ÀÜ¿¨»ö¸Î¤Ç¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Æü³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛStray Kids¡¢¼ÖÎ¾»ö¸ÎÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¤ÎÍÍ»Ò¢¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¼ÖÎ¾»ö¸Î¤Ç¹üÀÞ¡¦¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Ï·çÀÊ½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤ò