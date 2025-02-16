Jonathan LandaySteve Holland[¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤ÎÀ¯ÉÜÅö¶É¼Ô¤Ï¿ôÆüÃæ¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Î½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£ÊÆµÄ°÷¤é¤¬£±£µÆü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥µ¥¦¥¸¤Î¶¨µÄ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¨µÄ¤¹¤ëÁ°¤Ë¥í¥·¥¢¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥µ¥¦¥¸¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¡¢¥¦¥©