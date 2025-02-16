15ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Ç64ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¼ÖÆ»¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï16Æü¡¢52ºÐ¤ÎÃË¤ò¤Ò¤­Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤­Æ¨¤²¤È²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÌ¶ÅÄ»ÔºùÄ®¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦¾¾Æ£Î´¹¨ÍÆµ¿¼Ô(52)¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¾Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï15Æü¸áÁ°2»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂçÌ¶ÅÄ»ÔÅÄÃ¼Ä®¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¸Å²ìÉÒÉ§¤µ¤ó(64)¤ò·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿µ¿