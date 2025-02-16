¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï15Æü¡¢U-19¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¥é¥ä¥ó¡¦¥Ö¥Ë¥À(18)¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤Ï2028Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£2022Ç¯¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥Ö¥Ë¥À¤Ï¡¢Ì©½¸ÃÏÂÓ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤ä¹â¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¹¶·âÅªMF¡£2024Ç¯12·î¤Ë¥è¥ó¥°¡¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹(¥ª¥é¥ó¥À2Éô/¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à)¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·5ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥Ë¥À¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥£