¥µ¥Ã¥«¡¼J¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊJ2¡Ë¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï15Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Î±ØÁ°ÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Êº´²ì¸©Ä»À´»Ô¡Ë¤Ç·Þ¤¨¤¿³«ËëÀï¤Ç¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ë0¡Ý1¤ÈÀËÇÔ¤·¤¿¡£Ìó1Ëü1600¿Í¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¡¢1Ç¯¤ÇJ1Éüµ¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£¾®±«¤ÎÃæ¡¢¥´¡¼¥ëÎ¢¥Û¡¼¥àÀÊ¤Ï¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¡Ö¥µ¥¬¥ó¥Ö¥ë¡¼¡×¤ÇÀ÷¤Þ¤ê¡¢Ç®¤¤À¼±ç¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥óÎò5Ç¯¤È¤¤¤¦º´²ì»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢ÆîÎ¤Î¼ÂÀ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿J1¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡£¸åÈ¾¤Ï²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹