´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ã¤Æ¤Ä¤¤½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ»ý¤ÆÍ¾¤·¤¬¤Á¡Ä¡£¾þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ú¤­½Ð¤·¤ËÌ²¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ò´ÊÃ±¤Ë¾þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤ò¥»¥ê¥¢¤ÇÈ¯¸«¡ªÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤è¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¤­¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤ÃÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡ý¤³¤ì¤ÏÇã¤¤Â­¤··èÄê¤Ç¤¹♡¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸57mmÍÑ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¥Û¥ë¥À¡¼¥±¡¼¥¹²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë