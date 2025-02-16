¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ï¡ÖVARIETY¡×¤ä¡ÖEntertainment Weekly¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬2·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¡Ö¥°¡¼¥Ë¡¼¥º2¤¬Àµ¼°¤ËÀ½ºîÃæ¡Ê¡ÆGoonies 2¡Ç Officially in the Works¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊóÆ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥°¡¼¥Ë¡¼¥º2¡×¤È¤Ï¡¢1985Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¾ºî±Ç²è¡Ö¥°¡¼¥Ë¡¼¥º¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡£À©ºî¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°»á¤ä¥¯¥ê¥¹¡¦¥³¥í¥ó¥Ð¥¹»á¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬·È¤ï¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü