お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（５９）が１６日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演。オンラインカジノでの賭博により事情聴取を受けたと報じられたお笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるまに言及した。報道を受け郄比良は１５日、自身のユーチューブチャンネルを更新。「この度、オンラインカジノにまつわる事情聴取を受けたという記事により、大変お騒がせしてしまい、申し訳ございません」と謝罪。「今