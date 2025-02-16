¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/16¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦FUJIWARA¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤È¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ËÜÉÒ»Ë¡¢Ì¼¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥×¥ê¥¯¥é¢¡Æ£ËÜÉÒ»Ë¡¢Ì¼2¿Í¤È½ÂÃ«¤Ç¥×¥ê¥¯¥éÆ£ËÜ¤Ï¡ÖÌ¼¤È½ÂÃ«¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼2¿Í¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥×¥ê¥¯¥é¤ò¸ø³«¡£²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¼ê½ñ¤­¤Ç¡Ö¤«¤ª¤Ç¤«¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á