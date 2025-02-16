¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢É×¤«¤é¡ÖÃ¦¥µ¥é¤·¤ÆÇÀ²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡¢¤í¤ó(@pprncyn)¤µ¤ó¡£É×¤¬¼«Ê¬¤è¤ê8ºÐÇ¯¾å¤Î½÷À­¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤í¤ó¤µ¤ó¡£Ç¥¿±Á°¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÂÎ¤Ä¤­¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢»º¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤É×¤Ë²¿ÅÙ¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÉé¤¤ÌÜ¤ò´¶¤¸¡¢É×¤ÎÉÔÎÑ¤Ï¼«Ê¬¤¬¸¶°ø¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÎÉÔÄç¹Ô°Ù¤òÆÍ¤­»ß¤á¡¢¼þ°Ï¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤éÎ¥º§¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡¢¡ØÃ¦¥µ¥é¤·