¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/16¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤ÆÃ¦Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿Àõ°æÇµ²æ¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¸½ºß¤Î¿´¶­¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î8¿Í½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¢¡Àõ°æÇµ²æ¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×Ã¦Íî¤Ç¿´¶­¤Ä¤Å¤ëÀõ°æ¤Ï¡¢Ä¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¡Øtimelesz project¡Ù¤ò¸«