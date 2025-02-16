16Æü¤ÎµþÅÔ2R¡¦3ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥µ¥¨¥Ã¥¿¡Ê²´3¡áÅÏÊÕ¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£µ³¾è¤·¤¿ÃÓÅº¤Ï¡Ö¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ê¤É´Ä¶­¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÊª¸«¤ò¤·¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¸ý¸þ¤­¤¬°­¤¯¡¢1¡¢2¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç³°¤ËÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¾Àþ¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥»¡¼¥Ö¤·¤ÆÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£