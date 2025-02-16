¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥¦¥©¥ë¥ÄÂçÅýÎÎÊäº´´±¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¡Ë¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¡¢¥¦¥£¥È¥³¥ÕÃæÅìÆÃ»È/AFP/Getty Images; Reuters; AP¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¥¦¥©¥ë¥ÄÂçÅýÎÎÊäº´´±¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¡Ë¤È¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¡¢¥¦¥£¥È¥³¥ÕÃæÅìÆÃ»È¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¹â´±¤é¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤Î·×²è¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô£²¿Í¤¬£Ã£Î£Î¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á£±¿Í¤Ï¡¢²ñ¹ç¤¬¿ôÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë³«¤«¤ì¤ë