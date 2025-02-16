¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÄÂ¼·ûµ×¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙÄ´ºº²ñÄ¹¤¬16Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»THEPRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î3·îÃæ¤ÎÀ®Î©¤ò¤Ë¤é¤ó¤À½°±¡ÄÌ²á¤ò½ä¤ëÍ¿ÌîÅÞ¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Î¶î¤±°ú¤­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£¡Ö¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¡×¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÄÂ¼»á¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁ°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸ÅÀî¸µµ×ÂåÉ½Âå¹Ô¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£ÉôÄ¹