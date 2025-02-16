¿©³Úweb µþÅÔ¤ÎÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÀäÉÊ¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥­¥ó¤Î¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Í½ÌóÉ¬¿Ü¤Î¥¿¥ó¥É¥êー¥Á¥­¥óÀìÌçÅ¹¡ØSection d'or¡Ù¤ÎÅ¹¼ç¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥­¥óÅ¹¡Ø¥ß¥»¥¹¥ê¥ó¥À¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥­¥ó¡Ù¤Ç¤¹¡£ ¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¡¢·ÜÆù¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤­½Ð¤¹ÀìÌç²È¤Î¤ªËÏÉÕ¤­ ¾ì½ê¤ÏµþÅÔ¤ÎÂæ½ê¤Ç¤¢¤ë¶Ó»Ô¾ì¤Î¶á¤¯¡£Å¹Æâ¤Ï¥Ðー¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤ÈÃÈ¿§¤Î¾ÈÌÀ¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥­¥ó¤Ë