¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/16¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤ÆÃ¦Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜÂ¿ÂçÌ´¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¸½ºß¤Î¿´¶­¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢timelesz¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡õÃÆ¤­¸ì¤êÈäÏª¢¡¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×ËÜÂ¿ÂçÌ´¡¢¸½ºß¤Î¿´¶­¤Ä¤Å¤ë¡Ötimelesz project¤òÄÌ¤·¤ÆËÍ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ