¸¸Åß¼Ë¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¢Ì§ÎØ¸ü²ð»á¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖSNS¶Ø»ßÅÞ¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÀë¸À¤·¤¿¡£Ì§ÎØ»á¤Ï15Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¡¢Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ÍºÂç¤Ê»³¡¹¤¬¼Ì¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¡¦¶þ¼ÐÏ©¸Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤¯¥Ý¥¹¥È¤ÇÉ¹¤¬Â¿¿ôÉâ¤«¤ó¤À¥Ð¥¹¤ËÍç¤ÇÄÒ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ð¥¹¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æµ¤¤Å¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤âsns¤â¤Þ¤¸¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡ª¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖSNS¶Ø»ßÅÞ¤òÎ©¤Á