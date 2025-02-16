¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ï¥¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡ÖYUMESENKEI LAGOON VILLA¡×¤ò2·î8Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¡£Âç¼ê´ë¶È¤¬Ã¸Ï©ÅçÊÝÍÜ½ê¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤ò¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼èÆÀ¤·¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ï¥¸ÊÌÄâ Ã¸Ï©Ì´Àô·Ê¤Î¥ô¥£¥é¤È¤·¤Æ²þÁõ¤·¤¿¤â¤Î¡£µÒ¼¼¤ÏÁ´4¼¼¡£Éô²°ÌÌÀÑ¤ÏÌó100¡Á200Ê¿ÊÆ¤ÇÁ´¼¼¤Ë²¹ÀôÏªÅ·É÷Ï¤¤òÀßÃÖ¤·¡¢Æâ1¼¼¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥Ê¡¢²¹Àô¿å¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥×¡¼¥ë¤òÈ÷¤¨¤ë¡£´ÛÆâ¤Ë¤ÏÂÚºßÃæ¤Ë¼«Í³¤Ë²á¤´¤»¤ëÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤òÀß¤±¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ