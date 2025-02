Photo by 林晋高嶺のなでしこが、2月14日(金)に国立代々木競技場 第二体育館にて、グループ史上最大規模のワンマンライブ<『高嶺のなでしこ ワンマンライブ 2025 〜Cute for life〜』supported by KOJI>を開催した。同会場で、女性アイドルグループの単独公演としては初のセンターステージ形式で3,000名を動員したライブの様子をオフィシャルレポートとしてお届けする。2022年夏の結成からおよそ2年半。城月菜央・涼海すう・橋本