(Photo by Ari Hatsuzawa)ÆÉ½ñ¹¥¤­¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃæ¹¾Í­Î¤¤µ¤ó¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¤Ç¤­¤´¤È¤ä²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡¢1ºý¤ÎËÜ¤È¤È¤â¤Ë¤Õ¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜ¥¨¥Ã¥»¥¤¡£¥×¥íÌîµå¤Ï½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤òÁè¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¤È°ã¤¦Ìò³ä¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²­Æì¤Î¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿Ãæ¹¾¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤òÍ­ÅçÉðÏº¤Î¾®Àâ¡ØÀ¸¤ì½Ð¤Å¤ëÇº¤ß¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢Êì¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£µå½ÕÅþÍè¡ªÄ¹¤¤