¥­¥¢¥Ì¡¦¥êー¥Ö¥¹¼ç±é¡¢DC±Ç²è¡Ø¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥ó¡Ù¡Ê2005¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ´ë²è¤¬¡¢¸ø³«20¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜ³Ê»ÏÆ°¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Á°ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹´ÆÆÄ¤¬¡¢ÊÆ¤Ë¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¼Â¸½¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ ¡Ø¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥ó¡Ù¤Ï¡¢»äÎ©ÃµÄå¤Ë¤·¤Æ°­Ëâã±¤¤¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥ó¤òÉÁ¤¯¥ª¥«¥ë¥È¡¦¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£Â³ÊÔ´ë²è¤Ï2022Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥ê&#125