『サイドキック』©さだやす・真野勝成／小学館最新犯罪 vs 異端の捜査員。現代の闇と対峙する警察サスペンス！この記事の漫画は本サイトでご覧いただけます新人警察官・金平の働く「生活安全課」は一般市民にとって最も身近な犯罪を捜査する。持ち込まれるトラブルや取り扱う事件の多様性から警察の「なんでも屋」とも呼ばれ、厄介事の宝庫ゆえ警察内の不人気No.1部署。そこで常識破りの先輩捜査員・鬼ノ城のバディとなった金