¤ª²Û»Òºî¤ê¤¬Âç¹¥¤­¤ÊÉ®¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ç¤ª¼ê·Ú¤Ê¥ì¥·¥Ô¤¬Ë­ÉÙ¤ÊYouTube¤ÎÎÁÍý·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØDAIFUKU KITCHEN¡Ù¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Ä¥ä¥Ã¤È¤·¤¿¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¹õÅü¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¹Àô³¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤Õ¤«¤·¤¿¤Æ¤Î¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¢öÃæ¤Î¤¢¤ó¤³¤Ï»ÔÈÎÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤½¤¦¡£½é¤Î¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ºî¤ê¤ËÄ©Àï¤Ç¤¹¡ª ¤ªÆ¦Éå¤Ç¡ÚÂÀºËÉÜÌ¾Êª¡¦Çß¥ö»ÞÌß¡ÛÉ÷